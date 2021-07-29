Кызыл, 29 июля, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 с начала года в республике стали 55 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся почти 1,5 тыс. больных. 284 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Занятость коечного фонда достигла 83,2%.

«К аппарату ИВЛ подключен 41 больной, в том числе к инвазивному — 8, к неинвазивному — 33. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 176, стационарное — 1162 человек, в том числе 12 детей», — отметили в минздраве.