Новосибирск, , 06:49 — REGNUM Областная поддержка инвестпроектов по модернизации коммунальных сетей не только позволит стимулировать предприятия на обновление оборудования, но и выступит фактором, сдерживающим рост тарифов. Поддержку реализации проектов в сфере ЖКХ и энергетики Черепанова и Новосибирска рассмотрели на Совете по инвестициям, который провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области одобрил масштабные инвестпроекты по модернизации коммунальных систем Новосибирска и Черепанова Правительство Новосибирской области

Технологическая стадия проекта в Черепанове — завершена. Были модернизированы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Общий объём инвестиций — 718,1 млн рублей. 60% из них выделил Фонд модернизации ЖКХ, по 20% вложили Новосибирская область и частный инвестор. Объекты введены в эксплуатацию в прошлом году, а к концу 2021 года должны выйти на проектную мощность, но уже сейчас, отмечают в министерстве ЖКХ и энергетики региона, можно высоко оценить эффективность проекта.

Технологически проект состоялся, важно, чтобы он состоялся экономически и социально, отметил на заседании Совета глава региона. Во время заседания было одобрено решение об оказании господдержки в соответствии с региональным законом «Об отдельных вопросах госрегулирования инвестдеятельности, осуществляемой в форме капвложений на территории Новосибирской области».

«Мне кажется нужно создать этот прецедент, ситуация стандартная, коммунальные системы изношены, это факт. Мы заинтересованы в том, чтобы стимулировать собственников в обновлении оборудования. Инвестор получает поддержку от государства, а департамент по тарифам следит, чтобы это решение было учтено как сдерживающий фактор от роста тарифа», — подчеркнул губернатор.

По словам директора ООО «ЮрСиб» и ООО «КС Восток-Запад» Олега Разумейко, «эта поддержка позволит сохранить тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение в существующих пределах».

И если жители Черепанова уже оценили по достоинству первые результаты проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры, то в областном центре масштабный проект готовится к реализации.

На заседании Совета в правительстве региона рассмотрели возможность предоставления инвестору инвестиционного налогового вычета на прибыль организации путем расширения сферы применения областного закона «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», а также мер господдержки в соответствии с законом №75-ОЗ.

Кроме того, благодаря инициативе президента РФ, озвученной во время послания Федеральному собранию, появилась возможность компенсировать из федерального бюджета регионам две трети выпадающих из-за предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов. Соответствующее постановление правительства РФ уже подписано, правила и условия компенсации выпадающих доходов утверждены. На получение дотаций могут претендовать регионы, внедрившие инвестиционный стандарт. Новосибирская область намерена активно участвовать в данной работе, доложил губернатору министр экономического развития региона Лев Решетников.

«Во главу угла при реализации проекта должны быть поставлены экономическая целесообразность надёжность работы всей системы, — заявил Андрей Травников. — Против технического прогресса не пойдешь, комбинированная выработка более экономична и экологична, если мы говорим про угольные котельные. Решено в целом поддержать техническую часть программы. Мэрии Новосибирска, министерству ЖКХ и энергетики и департаменту по тарифам детально рассмотреть каждый проект по выводу из эксплуатации существующих малых источников тепла. Если существуют малые котельные, которые необходимы для поддержки циркуляции в случае ЧП, их ни в коему случае из работы выводить нельзя. Одобрить применение инвествычета при условии максимального привлечения федеральных инструментов. А использование региональных мер поддержки должно быть учтено при будущих тарифных решениях — как в случае с проектом в Черепаново».