Хабаровск, 29 июля, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Государственный жилищный фонд Хабаровского края через суд требует обязать ООО «Специализированный застройщик «Градъ Сервис» устранить недостатки выполненных работ в жилых помещениях и общедомовом имуществе многоквартирных домов. В споре фигурируют два многоквартирных дома в рп. Переяславка, которые построены «в рамках исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа». Рассмотрение дела приостановили на время проведения судебной экспертизы, заявленной ответчиком, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Иск краевого госучреждения слушается с апреля 2021 года. Ведомство требует в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу обязать застройщика за свой счёт устранить строительные недостатки (дефекты) выполненных работ «в жилых помещениях и общедомовом имуществе многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, рп. Переяславка, ул. Авиаторов, д. № 7А и д. №7Б».

Третьими лицами в деле участвуют минЖКХ региона, минстрой края, краевое государственное казённое учреждение «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», комитет государственного строительного надзора правительства Хабаровского края, главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, а также управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Истец указал, что в семи квартирах обнаружено множество недочетов, в том числе «отслоение краски», «трещины по стене и периметру дверного блока», «темные пятна», повышенная влажность в некоторых помещениях. По одной из квартир истец требует «установить причины и устранить превышение установленного норматива формальдегида в пробах воздуха». Среди иных требований — «устранить промерзание наружных стен (конструктивных элементов)», «устранить промерзание окон и балконных дверей» и многое другое.

Ответчик потребовал судебной экспертизы, которая должна определить, имеют ли место строительные дефекты в квартирах, ограждающих конструкциях и системах вентиляции, а если таковые есть, то эксперт должен «определить причины и характер их образования».

Застройщик в суде также заявил, что «не несет ответственности за дефекты объекта долевого строительства, поскольку многоквартирный дом построен в соответствии с проектной документацией и условиями контрактов, а дефекты возникли в результате ненадлежащей эксплуатации квартир и многоквартирных домов в целом».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Специализированный застройщик «Градъ Сервис» учреждено в 2000 году и было исполнителем почти 20 госконтрактов на общую сумму около 2 млрд рублей. 16 контрактов были заключены с КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края».