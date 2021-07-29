Пекин, 29 июля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Один из самых разыскиваемых преступников, скрывающихся от правосудия в Китае и подозреваемых в преступлениях, связанных с исполнением служебных обязанностей, Ло Вэйминь сдался властям спустя 15 лет бегства из страны, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Родившийся в феврале 1962 года, Ло ранее владел частной компанией, базирующейся в районе Юэсю в городе Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая. Он якобы предлагал взятки руководству государственного предприятия, говорится в заявлении на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

В марте 2005 года окружная прокуратура Гуанчжоу начала расследование в отношении Ло. В октябре того же года он бежал за границу, когда был освобожден под залог до суда. Согласно заявлению, в апреле 2021 года в отношении него было выдано Красное уведомление Интерпола.

Сдача Ло знаменует собой важное достижение в реализации политики наказания обеих причастный к коррупции сторон — и тех, кто берет взятки, и тех, кто их предлагает. Кроме того, это означает, что Китай не оставил охоту на подозреваемых в совершении преступлений, связанных с выполнением служебных обязанностей, сказал чиновник, отвечающий за возращение беглецов и активов из-за рубежа.

Китай продолжит углублять сотрудничество с агентствами по борьбе с взяточничеством по всему миру и будет по-прежнему неустанно преследовать скрывающихся от правосудия лиц и возвращать похищенные активы, добавил чиновник.