В Японии 64 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней
Токио, 29 июля, 2021, 06:38 — ИА Регнум. По меньшей мере 64 тысячи человек получили от властей японской префектуры Фукуи рекомендацию покинуть свои дома из-за сильных дождей, обрушившихся на регион. Об этом 29 июля передал телеканал NHK.
(сс) jarmoluk
Ливень
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Они должны прибыть в центры эвакуации. Отмечается, что это мера затрагивает в основном горные районы префектуры. В одном из них сошел оползень, заблокировавший 120 человек. К пострадавшим направили спасателей.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля власти индийского штата Махараштра объявили, что из-за стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями, в регионе погибли не менее 136 человек.