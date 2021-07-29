Токио, 29 июля, 2021, 06:38 — ИА Регнум. По меньшей мере 64 тысячи человек получили от властей японской префектуры Фукуи рекомендацию покинуть свои дома из-за сильных дождей, обрушившихся на регион. Об этом 29 июля передал телеканал NHK.

(сс) jarmoluk Ливень

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Они должны прибыть в центры эвакуации. Отмечается, что это мера затрагивает в основном горные районы префектуры. В одном из них сошел оползень, заблокировавший 120 человек. К пострадавшим направили спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля власти индийского штата Махараштра объявили, что из-за стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями, в регионе погибли не менее 136 человек.