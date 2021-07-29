Омск, 29 июля, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Мэр Омска Оксана Фадина прокомментировала перенос празднования Дня города с августа на сентябрь. Её комментарий приводит пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

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Мэр напомнила о том, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией оперштаб решил запретить в Омской области проведение всех массовых мероприятий до 31 августа. Празднование Дня города, которое должно было состояться в первых числах августа, переносится на 11 сентября. В том числе перенесены салют и праздничный концерт.

«Мне, как и всем омичам, очень жаль, что в августе мы не отметим 305-летие Омска. Но сейчас гораздо важнее позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных», — отметила Фадина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области выявлено 60 099 носителей коронавируса, выздоровели 44 440 человек, скончались 1668 пациентов с COVID-19.