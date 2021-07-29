Москва, 29 июля, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Москве из-за опрокидывания грузовика перекрыли движение по внутренней стороне МКАД на 48-м километре. Об этом департамент транспорта столицы утром 29 июля сообщает в официальном Telegram-канале.

GoWest МКАД

По информации ведомства, водитель грузового автомобиля при движении по МКАД (около станции «Мещерская») не справился с управлением, что привело к опрокидыванию грузовика. Из-за перекрытия движения на внутренней стороне 48-го километра образовался затор, движение затруднено на протяжении двух километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста.

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