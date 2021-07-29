Улан-Удэ, 29 июля, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 52 173.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 147 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 142 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 47 140 человек. В списке контактных лиц числится более 16,2 тыс. жителей.