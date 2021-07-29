Чэнду, Китай, 29 июля, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Город Паньчжихуа в провинции Сычуань на юго-западе Китая предложит субсидии семьям с более чем одним ребенком в рамках мер по привлечению талантов, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Каждый ребенок, кроме первого, родившегося после 12 июня 2021 года в соответствии с политикой Китая в области деторождения, будет получать ежемесячную субсидию в размере 500 юаней (около $76,9) до достижения им трехлетнего возраста, сообщило муниципальное правительство на пресс-конференции 28 июля.

Чтобы иметь право на получение субсидий, родители и второй или третий ребенок должны иметь свой статус регистрации домашнего хозяйства в Паньчжихуа.

Китай принял решение, которое позволяет парам иметь троих детей, а также ряд мер поддержки для его реализации. Цель состоит в оптимизации демографической структуры страны и достижении долгосрочного и сбалансированного развития населения.