Владивосток, 29 июля, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В городской думе Владивостока 29 июля состоялись выборы нового главы приморской столицы — им стал Константин Шестаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Накануне в думе города состоялся заключительный этап конкурса на замещение должности главы Владивостока. По решению комиссии были определены две кандидатуры — Екатерины Лысенковой и Константина Шестакова.

Депутаты единогласно проголосовали за действующего и. о. главы Константина Шестакова. К своим прямым обязанностям новый мэр приступит с момента избрания. Позже принесёт присягу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня закончился приём документов от желающих поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы Владивостока. Было подано восемь заявлений.

Занять пост мэра изъявили желание безработный Вячеслав Гнездилов, специалист КСП Приморья Екатерина Лысенкова, безработный Константин Водзинский, мастер матрасного участка Алексей Коновалов, доцент ДВФУ Максим Белобородов, и.о. главы Владивостока Константин Шестаков, безработный Руслан Красовский и не сообщивший о себе сведений Ботур Исмаилов.

18 мая глава Владивостока Олег Гуменюк по совету полпреда президента РФ Юрия Трутнева подал в отставку.