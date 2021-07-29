Пекин, 29 июля, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Пять человек погибли в пекинском доме престарелых после того, как вечером 27 июля во время сильного ливня обрушился участок дорожной насыпи, а оползень повредил часть придорожного здания, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) CWitte Ливень

Администрация округа Хайдянь заявила, что 12 человек в доме престарелых Хайдяня оказались в ловушке после аварии. Семь человек были спасены и отправлены в больницу. Один человек перенес операцию в связи с травмой ноги, а другие были выписаны после обследования.

Местные власти переселили всех людей, находящихся в учреждениях по уходу за престарелыми, и в настоящее время заняты выявлением потенциальных рисков во всех домах престарелых и близлежащих районах. В связи с трагедией было инициировано расследование.