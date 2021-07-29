Лхаса, Китай, 29 июля, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая запустил свой первый мобильный фургон для вакцинации местных жителей от COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Предназначенный для людей в отдаленных районах и уязвимых групп, включая детей и пожилых жителей, мобильный фургон для вакцинации начал использоваться в районе Самдруце города Шигадзе, где уровень вакцинации составляет около 60%, показали данные окружной комиссии здравоохранения. Ожидается, что ежедневно будет вводиться около 1200 доз вакцин против COVID-19.

«Мобильный фургон для вакцинации будет ездить в школы и дома престарелых, предоставляя услуги «от дверей до дверей», — сказал директор окружной комиссии здравоохранения Соинам Педрон.

Фургон был подарен официальными лицами из восточно-китайского города Циндао, участвующими в совместной программе поддержки Тибета вместе с компанией Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. Автомобиль технически оснащен, чтобы адаптироваться к условиям гор и пересеченной местности.