Катманду, 29 июля, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Объем торговли между Непалом и Китаем вырос более чем на 28% в 2020−21 финансовом году, который закончился в середине июля, несмотря на бушующую пандемию COVID-19, если верить данным, опубликованным Таможенным департаментом Непала, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Двусторонняя торговля увеличилась до 234,93 млрд непальских рупий ($1,96 млрд) в прошлом финансовом году по сравнению с 183,93 млрд непальских рупий ($1,54 млрд) за предыдущий финансовый год.

Импорт Непала из Китая вырос до 233,92 млрд непальских рупий ($1,95 млрд) в 2020−21 году по сравнению с 181,92 млрд непальских рупий ($1,52 млрд) в предыдущем году, по данным непальского департамента.

Между тем, непальский экспорт в Китай сократился до 1 млрд непальских рупий ($8,37 млн) с 1,19 млрд непальских рупий ($9,97 млн) в предыдущем году. Страна Южной Азии дважды вводила локдауны, чтобы сдержать распространение вируса, хотя в последние недели ограничительные меры были смягчены.

«Торговля между Непалом и Китаем выросла в соответствии с общим ростом торговли в прошлом финансовом году. Даже во время локдауна мы продолжали открывать таможни для международной торговли», — сказал сотрудник по информации Таможенного департамента Непала Шишир Гимире.

В 2020−21 финансовом году международная торговля Непала увеличилась примерно на 29% и составила около $14 млрд.