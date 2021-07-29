Москва, 29 июля, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В четверг, 29 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +25…+27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

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В ночь на 30 июля в Москве также облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +16…+18 °C.

Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23…+28 °C днём и +13…+18 °C ночью.

В пятницу, 30 июля, днём в столице ожидается +26…+28 °C. По области +24…+29 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +13…+18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за предстоящего ухудшения погоды московских рестораторов просят закрыть летние веранды.