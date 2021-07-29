Чжэнчжоу, Китай, 29 июля, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Грузовые поезда направления Китай-Европа, которые отправляются из центрального китайского города Чжэнчжоу, возобновили свою работу после того, как город сильно пострадал от наводнений, вызванных проливным дождем, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд

25 июля товарный поезд, груженный электронными компонентами, автозапчастями и другими грузами, отправился из Чжэнчжоу в бельгийский Льеж через пограничный порт Эрен-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

По данным компании China State Railway Group Co. Ltd., в первом полугодии грузовые поезда Китай-Европа совершили более 7300 поездок, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За шестимесячный период грузовые поезда перевезли более 700 000 двадцатифутовых эквивалентов с грузами, что на 52% больше, чем в прошлом году. По данным группы, запущенные в 2011 году грузовые поезда достигли 168 городов в 23 европейских странах и совершили более 40 000 поездок.