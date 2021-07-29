Эрбиль, Ирак, 29 июля, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Коалиционные силы во главе с Соединёнными Штатами доставили в Ирак 129 военных автомобилей различного назначения для войны с террористами, сообщило 28 июля агентство Anadolu.

L. Allen Brewer Машины Humvee производства США

Автомобили переданы представителям сил пешмерга Иракского Курдистана на церемонии, состоявшейся в Эрбиле. Поставка включает бронемашины Hummer, автомобили скорой помощи, автоцистерны и военные грузовики.

Примечательно, что указанная помощь пришла после того, как премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что «присутствие американских солдат в Ираке больше не нужно для борьбы с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевая миссия американского контингента в Ираке будет прекращена к 31 декабря, хотя США продолжат поддержку иракских сил безопасности.