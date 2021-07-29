Урумчи, Китай, 29 июля, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Грузовой поезд, груженный автомобилями, одеждой и другими товарами, отправился 26 июля с перевала Алашанькоу (Алатау) — крупного железнодорожного порта в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая до польской станции Малашевиче, сообщает агентство Синьхуа.

Товарный поезд

Это был 20 000-й грузовой поезд направления Китай — Европа, который прошел через перевал Алашанькоу с начала курсирования грузовых поездов на этом направлении в 2011 году. Среднегодовой прирост грузовых поездов направления Китай — Европа, проходящих через внутренний порт, в настоящее время составляет 35,8%, а общий объем перевозок превышает 10 млн тонн.

Китайские таможенные органы упростили процедуры, позволяющие поездам проходить через переход 24 часа в сутки. На сегодняшний день переход запустил 28 маршрутов грузовых поездов направления Китай — Европа, связывающих его с более чем 20 странами Туркестана и Европы.