Пекин, 29 июля, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Линия электропередачи постоянного тока сверхвысокого напряжения Чанцзи-Гукуань передала более 100 млрд кВт/ч электроэнергии из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая в другие части страны с момента ее ввода в эксплуатацию в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Современный Синьцзян на карте Китая

Ожидается, что передаваемая электроэнергия поможет сократить сжигание стандартного угля на 32 млн тонн, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 86,4 млн тонн, диоксида серы на 272 000 тонн и оксида азота на 237 000 тонн. Линия электропередачи Чанцзи-Гукуань протяженностью 3 324 км проходит через Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Хэнань и Аньхой.

Введенная в эксплуатацию в сентябре 2019 года, линия электропередачи является ведущей в мире по уровню напряжения, пропускной способности и дальности передачи.