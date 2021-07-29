Пекин, 29 июля, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Кассовый доход фильмов в Китае в 2021 году превысил 30 млрд юаней (около $4,64 млрд) по состоянию 24 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Kilyan Sockalingum Кинотеатр

Данная веха в этом году была достигнута более чем на месяц позже, чем в 2019 году, когда тот же показатель был достигнут еще 22 июня, согласно данным кассового трекера Maoyan. Восемь из десяти лучших по кассовым сборам фильмов в Китае в этом году оказались китайского производства.

Китайские комедийные фильмы «Привет, мама» и «Детектив из Чайнатауна 3» лидируют в годовом рейтинге с доходами 5,41 млрд юаней и 4,52 млрд юаней соответственно, или 18% и 15% от общего объема сборов.

Единственными двумя иностранными фильмами, попавшими в топ-10, являются американские конвейерные изделия «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга», занявшие соответственно третье и четвертое места с 1,39 млрд юаней и 1,23 млрд юаней сборов соответственно.