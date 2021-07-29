Улан-Удэ, 29 июля, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 207 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 52 173. Об этом утром 29 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 25 646 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли девять пациентов с COVID-19 (всего умерли 1668 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1062 (-81) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4450 (-162) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 47 140 (+142) человек.

В реанимации остаются 117 пациентов в тяжёлом состоянии (56 — старше 65 лет). В том числе 66 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (33 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 70,2% — из 1512 перепрофилированных коек заняты 1062.

Как сообщалоИА REGNUM, в Бурятии разрешили работу бассейнов, фитнес-залов, физкультурно-спортивных комплексах. Также откроются заведения общепита в торговых центрах.