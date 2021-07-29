Пекин, 29 июля, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Телекоммуникационная отрасль Китая в первом полугодии обеспечила ускоренный рост в первом полугодии, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

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Совокупные доходы отрасли выросли на 8,7% в годовом исчислении до 753,3 млрд юаней (около $116,52 млрд) в период с января по июнь, что на 2,2 процентных пункта выше роста за первый квартал, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

К концу июня у трех телекоммуникационных гигантов страны — China Telecom, China Mobile и China Unicom — было более 1,61 млрд пользователей мобильных телефонов, что на 19,85 млн больше, чем в конце прошлого года, показали данные.

В Китае также наблюдался более быстрый рост числа пользователей 5G. По данным министерства, к концу июня количество подключений к терминалам 5G составило 365 млн, что на 166 млн больше, чем в конце прошлого года.

У трех телекоммуникационных компаний наблюдался устойчивый рост числа пользователей фиксированного широкополосного доступа к Интернету. К концу июня число абонентов выросло до 510 млн, что на 26,06 млн больше, чем в конце прошлого года.