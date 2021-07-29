Анкара, 29 июля, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Турция сможет приступить к самостоятельной и полноценной добыче газа в Чёрном море к 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска тестовой скважины на черноморском шельфе в провинции Сакарья. Об этом 28 июля сообщило агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Сегодня мы впервые сжигаем черноморский газ, который мы обнаружили и начали добывать на глубине в несколько сотен метров, — сказал турецкий лидер. — Раньше мы проводили буровые работы с международными компаниями по лизингу. Сейчас мы выполняем эту работу с помощью собственных судов и собственных человеческих ресурсов».

Эрдоган добавил, что Турция провела буровые работы в Черном море несмотря на все попытки помешать этому с помощью санкций, угроз, шантажа и запугивания.

Напомним, Турция приступила к интенсивной работе на шельфе после обнаружения крупных запасов природного газа. В 2020 году Эрдоган заявил, что повестка дня его страны полностью изменилась после того, как геологи обнаружили 320 млрд кубометров газа в Чёрном море. Он назвал их «крупнейшим источником углеводородов в стране».

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