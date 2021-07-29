Москва, 29 июля, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Свалки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в России будут ликвидированы в период с 2022 по 2024 год. Об этом говорится в Плане мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на территориях федерального значения, подготовленном Минприроды РФ.

С сайта минприроды РТ Свалка

Реализацию конкретных мер по ликвидации свалок предусматривает «дорожная карта». Объекты, приводящие к загрязнению и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду в пределах ООПТ, будут уничтожаться или рекультивироваться. Планом также предусмотрена организация раздельного сбора заповедниках и национальных парках.

План утверждён заместителем председателя правительства РФ по вопросам экологии Викторией Абрамченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума в июне 2021 года приняла закон, регулирующий рекреационную деятельность в лесах, в том числе расположенных на особо охраняемых природных территориях.

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