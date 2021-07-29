Саратов, 29 июля, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Саратовской области при пожаре, вспыхнувшем в частном доме в селе Наумовка в ночь на 29 июля, погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Пожар

Информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС региона в 23:55 по местному времени. В 00:47 пожар был локализован на площади 88 квадратных метров. В 01:48 огонь был полностью потушен.

«По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 июля 2021 года в селе Наумовка Балаковского района произошло возгорание частного домовладения. При разборе конструкций сгоревшего жилища пожарными обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей», — говорится в сообщении следственного комитета.

По факту гибели людей началась доследственная проверка. В настоящее время сотрудники следственного отдела СК проводят осмотр места трагедии, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кушве Свердловской области многодетная семья лишилась своего жилья из-за пожара.

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