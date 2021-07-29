Якутск, 29 июля, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В Якутии 29 июля действует 144 природных пожара, за сутки ликвидировано семь на общей площади свыше 9 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МСЧ РФ по республике.

(сс) skeeze Лесной пожар

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зарегистрировано 125 очагов пожаров.

На защиту населенных пунктов Бясь-Кюёль и Кырыкый задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Авиация МЧС России применялась в Хангаласском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах, произведен один сброс, слито три тонны воды, также переброшено 59 человек к очагам пожаров.

За сутки на тушении пожаров было задействовано 2058 человек и 272 едениц техники. Группировка сил привлеченного состава увеличилась на 220 человек, количество техники — на 14 единиц, за счет маневрирования сил и средств и наращивания группировки.

«Аэромобильные группировки продолжат работу на территории Горного и Верхневилюйского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый и в Нюрбинском районе», — добавили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Якутии действовало 126 природных пожаров.