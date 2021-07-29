Благовещенск, 29 июля, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Амурской области 1−2 августа прогнозируются резкие изменения погоды из-за прохождения систем активных атмосферных фронтов юго-западного циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном гидрометцентре.

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На большей территории области пройдут дожди с грозами. На юге и востоке количество осадков достигнет 50 мм за сутки. Порывы ветра будут достигать 15−17 м/с. Температуры воздуха опустятся на 5−7 ℃.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 16 человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на штат Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом 28 июля писало агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.