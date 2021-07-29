Хабаровск, 29 июля, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток отметил важность программы «Дальневосточная ипотека» и заверил, что все механизмы продолжат действие и в дальнейшем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В Хабаровском крае на середину июля банки приняли 11 142 заявки на получение льготного жилищного кредита, заключено 3197 кредитных договоров на общую сумму почти 12,3 млрд рублей.

Правительство региона направило ряд предложений по расширению условий льготной ипотечной программы в адрес президента РФ и Минвостокразвития. Речь, в частности, идет об увеличении возрастных ограничений до 44 лет, включении механизма рефинансирования действующих жилищных кредитов и распространении ДВ-ипотеки на вторичный рынок жилья для небольших городов и городских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, программу расселения аварийного жилья на Дальнем Востоке нужно продолжать, её нельзя останавливать, заявил Мишустин 27 июля в Южно-Сахалинске.