Южно-Сахалинск, 29 июля, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил работу медицинских учреждений Сахалина. Особое внимание он уделил вопросам организации вакцинации населения от коронавируса. На Итурупе, например, уже удалось достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19. Всего в островном регионе привито более 140 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в областном правительстве.

Yarregion.ru Вакцинация

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Мурашко побывал в областных клинической и детской больницах, поликлинике №4 в Южно-Сахалинске. Глава Минздрава высоко оценил работу санавиации в островном регионе — с 2020 года произведено более 300 вылетов в отдалённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадан 28 июля поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт».