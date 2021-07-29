Владивосток, 29 июля, 2021, 04:08 — ИА Регнум. В Приморском крае ряд мер социальной поддержки, действие которых заканчивается до 1 апреля 2022 года, будут продлеваться в беззаявительном порядке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Пенсия

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Минтруда и социальной политики в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу будет продлевать региональную доплату к пенсии, ежемесячные выплаты на третьего (последующего) ребенка, несколько выплат по закону о поддержке многодетных семей (компенсация за ЖКУ и капитальные ремонт), ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет для малоимущих семей.

«Никаких заявлений и дополнительных документов предоставлять не нужно. После автоматического продления выплаты будут действовать в течение года. К примеру, если окончание меры социальной поддержки, которую получает семья, приходится на 31 августа этого года, она будет продлена до 31 августа 2022 года, а если на 30 марта 2022 года, то выплата продлевается до 30 марта 2023 года. Исключение составляет региональная доплата к пенсии. После продления она будет действовать весь период пенсионного обеспечения», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области выдача сертификата на региональный семейный капитал, ежемесячная выплата гражданам, имеющим ребёнка-инвалида и ежемесячная выплата ветеранам труда станут доступны в электронном виде.