Владивосток, 29 июля, 2021, 04:06 — ИА Регнум. В Приморье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы выполнены более чем на 50%, а по отдельным участкам — на 80%. Всего в этом году планируется отремонтировать не менее 98 км дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Rk.gov.ru Ремонт дороги

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Так, закончить асфальтирование дороги на Суражевку планируется в течение нескольких дней, после чего отсыпят обочины и нанесут разметку. На участке трассы Штыково-Ивановка-Реттиховка осталось уложить 2 км нижнего слоя асфальта и 5 км верхнего. Наибольший объем работ остается выполнить на дороге Шкотово-Партизанск.

Ведутся работы и на участке 106−110 км трассы Осиновка-Рудная Пристань. Появятся новое барьерное ограждение и шесть остановочных павильонов, восстановят обочины.

На трассе Раздольное-Хасан — одной из основных «туристических» дорог Приморья — дорожники занимаются участками на 69-м и 110-м км. Ремонтируются и участки дорог Екатериновка-Новая Сила, Лазо-Заповедный, Артем-Находка-Порт Восточный (161−162 километры), Краскино-Госграница.

За четыре года по нацпроекту капитально отремонтировано почти 400 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1,5 млрд рублей в год могут сэкономить строители дорог в России, если им позволят использовать щебень по старому ГОСТу. Качество дорог при этом не ухудшится, говорится в отчёте Счётной палаты РФ по итогам анализа ситуации в отрасли.