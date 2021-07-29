Магадан, 29 июля, 2021, 04:02 — ИА Регнум. В Магаданской области по поручению губернатора Сергея Носова к интернету подключены все школы областной столицы и 15 учреждений в городских округах. До конца 2021 года планируют подключить ещё 17 поселковых школ, что позволит обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически всех школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Интернет

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Интернет получат школы в Балаганном, Талоне, Дукче, Омсукчане, Верхнем Сеймчане, Мяундже, Сусумане, Холодном, Дебине, Синегорье и Ягодном. Исключение составят пять школ Северо-Эвенского округа, которые подключены к Сети через спутник.

Оплата расходов за использование интернет связи ведется из бюджета Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, единый тариф на интернет для российских школ предложил установить Общероссийский народный фронт (ОНФ). Об этом говорится в письме председателя организации Елены Шмелевой, направленном в адрес вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.