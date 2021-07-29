Кемерово, 29 июля, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области отказал в удовлетворении иска Федеральной налоговой службы о признании банкротом по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника ООО «ГОФ Прокопьевская». Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Судья отметила, что «требование заявителя о признании должника банкротом по упрощенной процедуре является необоснованным в силу отсутствия у должника признаков отсутствующего».

»При этом отсутствие оснований для проведения в отношении должника упрощенной процедуры банкротства не создает препятствий к инициированию дела о банкротстве (в том числе, заявителем) по общим правилам закона о банкротстве без учета особенностей, установленных параграфом 2 главы XI этого закона», — уточнила Нецлова.

Напомним, претензии от налогового органа поступили в суд в феврале 2021 года в связи с долгом более 51 млн рублей.