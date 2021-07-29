Буэнос-Айрес, 29 июля, 2021, 03:29 — ИА Регнум. В Аргентину прибыла новая партия компонента, необходимого для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 28 июля сообщили в лаборатории Richmond на своей странице в Twitter.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Прибытие партии вакцины «Спутник V» в Аргентину

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«Сегодня в нашу страну прибыли еще 500 литров компонента II (два) вакцины «Спутник V», которые позволят нам произвести еще 760 тыс. доз в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Производство российской вакцины началось в Аргентине 4 июня на базе лаборатории Richmond. По её данным, для нужд страны уже выпущено 1,3 млн доз первого компонента «Спутника V» и 1,01 млн — второго. Выпуск одобрен российским разработчиком препарата — Центром имени Н. Ф. Гамалеи.