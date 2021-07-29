Вашингтон, 29 июля, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Не менее двух человек погибли и 30 пострадали из-за утечки химического вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell недалеко от американского огорода Хьюстон (штат Техас). Об этом 28 июля передал телеканал ABC.

Defense.gov Скорая помощь

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Один из них получил ожоги, а остальные испытывают проблемы с дыханием. Ранее в LyondellBasell сообщали о четверых пострадавших из-за утечки этановой кислоты на заводе в городе Ла-Порт (Техас).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня на судоверфи в городе Пусан в Южной Корее произошла утечка сероводорода. В результате инцидента погибли двое рабочих предприятия.