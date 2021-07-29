Нью-Йорк, США, , 03:18 — REGNUM Соединённые Штаты и Украина выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, сообщило 28 июля посольство России в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Представляем ежегодную резолюции Генассамблеи ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма». Только США и Украина выступают против», — отмечают российские дипломаты.

Они выразили надежду на то, что две страны пересмотрят свою позицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюция о недопустимости героизации нацизма принимается в ООН ежегодно с 2005 года. США и Украина не поддерживают её, объясняя это внутренними особенностями устройства своего общества.

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