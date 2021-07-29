Минск, 30 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Делегация Российского Красного Креста во главе с председателем РКК Павлом Савчуком посетили Минск с целью обмена опытом с Белорусским Обществом Красного Креста. В ходе делового визита был подписан Меморандум о взаимопонимании.

ИА REGNUM Красный крест

В составе российской делегации в столицу Белоруссии прибыли Председатель РКК Павел Савчук, заместитель Председателя РКК Александр Плаксин, заместитель председателя РКК по социальной работе Елена Сибагатулина, директор Международного департамента РКК Анастасия Тенета и директор Департамента регионального развития РКК Артем Стрельцов.

Отметим, что это первый деловой визит Председателя Российского Красного Креста к зарубежным коллегам. Ранее Павел Савчук общался с Генеральным секретарем Белорусского Общества Красного Креста Ольгой Мычко на онлайн-встрече и получил приглашение для очного визита.

«Мы рады приветствовать в Минске наших коллег из Российского Красного Креста. Очень надеемся на выстраивание прочных партнерских отношений, потому что Россия является самым близким соседом и наши отношения обязательно должны быть дружескими и взаимовыгодными», — сказала Ольга Мычко.

Во время встречи сторонам удалось ознакомиться с основными направлениями работы, текущими и перспективными проектами организаций. Взаимный интерес у сторон вызвала медико-социальная деятельность национальных обществ. В Российском Красном Кресте работают 36 медико-социальных центров по уходу за пожилыми и 3 дома милосердия. В Белорусском Обществе Красного Креста работает медико-социальная служба «Дапамога». БОКК сейчас реализует 18 международных проектов и заинтересован в совместных проектах с РКК.

«У нас очень похожи система здравоохранения и социального обслуживания. Поэтому мы точно сможем поучиться друг друга, понять, как лучше выстраивать работу, чтобы выделяться среди всех других некоммерческих организаций», — сказал Павел Савчук.

Одним из ключевых вопросов встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании с целью укрепления потенциала Национальных Обществ Красного Креста в обеих странах, на региональном уровне и в международном контексте. Подобный документ между Российским Красным Крестом и Белорусским обществом Красного Креста был заключен в 2012 году и истек за сроком давности. Новый Меморандум о взаимопонимании станет дополнительным импульсом в развитии прочных партнерских связей между национальными обществами.

«Подписание Меморандума станет основой для объединения усилий наших национальных обществ по реализации гуманитарного мандата, — отметил Павел Савчук, — Сегодня мы договорились о развитии сотрудничества по всем основным направлениям деятельности. Следующим шагом станет реализация совместных проектов, которые охватят граждан двух стран как на территории Беларуси, так и в России».

«Подписание Меморандума о взаимопонимании между Российским Красным Крестом и Белорусским Красным Крестом открывает для обеих сторон новые возможности для развития наших основных направлений деятельности: медико-социальной службы, реагирования на чрезвычайные ситуации, защиты интересов и повышения качества жизни уязвимых категорий населения. Как в Белорусском, так и в Российском Красном Кресте есть много уникальных решений и интересных проектов, которые возможно имплементировать в работу в результате нашего сотрудничества и обмена опытом для еще более эффективного оказания помощи людям, нуждающимся в ней», — отметила Генеральный Секретарь Белорусского Красного Креста Ольга Мычко.

Напомним, что у Российского Красного Креста уже есть Меморандумы с Турецким, Сербским, Иранским, ЮАР, Китайским, Казахстанским, Таджикским, Молдавским, Азербайджанским, Грузинским, Украинским, Французским, Немецким и Итальянским национальными обществами.