Самара, 29 июля, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Решением арбитража Самарской области за приходом храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии было признано право собственности на здание Крестильного храма в Самаре. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Речь в споре, начатом в январе 2021 года, шла о здании храма на улице Чапаевская, 136, литера И общей площадью 255 кв. м. Изначально иск был подан не только к мэрии, но и двум департаментам, но позднее к ним претензии отозвали. Ответчиком осталась лишь администрация Самары.

Храм был построен в 2015 году на участке, который и предназначался для этих же целей. Надел был у прихода на праве бессрочного пользования, а договор на это был подписан в 2013 году с министерством строительства Самарской области.

Уведомлением от 29 октября 2020 года за подписью главы города приходу было отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с тем, что «разрешение на строительство органами местной власти не выдавалось». Заявителю рекомендовали обратиться в суд, что он и сделал.

Суд заявил, что не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований «то обстоятельство, что объект культурного наследия регионального значения «Церковь Мариинского детского приюта», Самара, ул. Чапаевская, 136 состоит на государственной охране». В решении отмечалось, что под охраной с 1987 года находится «непосредственно само охраняемое здание — церковь», которое реконструкции не подвергалось, а крестильный храм построен на значительном расстоянии от него. Иск в результате был удовлетворен полностью.