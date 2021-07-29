Магадан, 29 июля, 2021, 03:08 — ИА Регнум. В Магадане продолжается обустройство спортивных площадок в рамках программы «Столица», сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивная площадка

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Новая многофункциональная спортивная площадка с травмобезопасным покрытием появится на Набережной реки Магаданки, 3. На многофункциональной площадке можно будет играть в баскетбол, волейбол, готовиться к сдаче норм ГТО.

Ещё одна аналогичная площадка практически готова на улице Нагаевской. Ее построили на месте старой разбитой хоккейной коробки. Уже уложено покрытие, установлены спортивные снаряды. Аналогичные появятся на Соколе, Марчеканской, 2, Набережной, 51 и школе № 13. Всего в этом году оборудуют шесть новых площадок. К 1 сентября все они будут работать.

«Одно из направлений деятельности муниципалитета — создание горожанам условий для занятий спортом. В ближайшее время мы откроем эти новые спортплощадки», — сказал мэр Магадана Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области по итогам 2020 года 45% населения систематически занимались физкультурой и спортом.