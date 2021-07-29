Росприроднадзор взыскал 188 млн рублей с «Морской спасательной службы»
Москва, 29 июля, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ФГБУ «Морская спасательная служба». С последнего взыскано свыше 188 млн рублей, но детали пока не сообщались, так как решение ещё недоступно для ознакомления. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
В карточке дела появилась запись судьи Романенковой — «иск удовлетворить полностью». Истец требовал взыскать со спасательной службы 188 790 196 рублей 56 копеек.
В ходе слушаний в дело было привлечено АО Металло-перерабатывающий завод «Аскона» из Архангельской области, которое имело несколько госконтрактов с Минобороны РФ на утилизацию списанных боевых кораблей. В медиаповестку предприятие попало после ЧП в Приморье, когда один из эсминцев, определенный к демонтажу, затонул.
В спор Росприроднадзора и ФГБУ завод привлекли, так как «судебный акт по делу может повлиять на права и обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон».
Напомним, иск начали слушать в феврале 2021 года.
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