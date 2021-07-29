Москва, 29 июля, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ФГБУ «Морская спасательная служба». С последнего взыскано свыше 188 млн рублей, но детали пока не сообщались, так как решение ещё недоступно для ознакомления. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела появилась запись судьи Романенковой — «иск удовлетворить полностью». Истец требовал взыскать со спасательной службы 188 790 196 рублей 56 копеек.

В ходе слушаний в дело было привлечено АО Металло-перерабатывающий завод «Аскона» из Архангельской области, которое имело несколько госконтрактов с Минобороны РФ на утилизацию списанных боевых кораблей. В медиаповестку предприятие попало после ЧП в Приморье, когда один из эсминцев, определенный к демонтажу, затонул.

В спор Росприроднадзора и ФГБУ завод привлекли, так как «судебный акт по делу может повлиять на права и обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон».

Напомним, иск начали слушать в феврале 2021 года.

Эсминец лег на дно: что происходит на заводе, режущем корабли на металл?