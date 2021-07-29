Москва, , 02:57 — REGNUM Заявление главы Украины Владимира Зеленского в ответ на недавнюю статью президента России Владимира Путина является демагогией и уходом от реальных проблем. Об этом 29 июля написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«…Весь «ответ» Зеленского — демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа», — отметил сенатор.

Парламентарий указал на то, что украинский президент врет, придумывая несуществующие факты об Украине.

«Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать ее невозможно… Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт. И камни тоже его подтверждают.», — считает Пушков.

Он также объяснил необоснованность притязаний Киева на Крым.

«А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля вышла статья Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. 28 июля Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Днем Крещения Киевской Руси и заявил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не следует посягать на наследие этого государства.

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