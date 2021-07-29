Тегеран, , 07:55 — REGNUM 28 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф встретился и провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Калибаф, прибывший ранее в сирийскую столицу с официальным визитом, встретился с президентом страны Башаром Асадом в Дамаске. Посол Ирана в Дамаске Мехди Собхани и спикер парламента Сирии Хамуда Саббаг также присутствовали на встрече Асада и Калибафа.

Калибаф прибыл в Дамаск с целью расширения сотрудничества между Дамаском и Тегераном в различных областях, представляющих взаимный интерес, включая в первую очередь экономическое и политическое взаимодействие.

Как сообщает информационное агентство Mehr News, что обсуждение путей преодоления внешнеэкономических санкций в отношении обеих стран занимает первое место в повестке визита Калибафа в Сирию.