Тегеран, , 07:55 — REGNUM 28 июля судебная власть Ирана заявила, что значительное количество осужденных, которые были задержаны в ходе беспорядков, последовавших за повышением цен на бензин в конце 2019 года, были помилованы или их наказания были смягчены. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранская судебная власть заявила, что осужденным сократили сроки тюремного заключения после того, как новый глава судебной власти Мохсени-Эджи провел встречи с семьями этих лиц.

В заявлении также отмечается, что до этого в ряде других религиозных мероприятий до 100 осужденных, которым было предъявлено обвинение в действиях против безопасности страны, были помилованы или получили смягченные приговоры после того, как судебная власть включила их в список, направив его Лидеру исламской революции.

Судебная власть также отметила, что помилование и смягчение приговоров были осуществлены в соответствии с законными процедурами, подчеркнув, что задержанные, которые еще не были осуждены, не включены в число лиц, которым власти сократили тюремные сроки.