Тегеран, 29 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 28 июля штаб сухопутных сил иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Кудсе объявил в своём докладе об идентификации и изъятии крупной партии оружия у террористов в юго-восточном регионе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отдел по связям с общественностью сухопутных сил КСИР в Кудсе заявил, что силам удалось идентифицировать и захватить партию оружия на юго-востоке страны. В заявлении отмечается, что 34 пистолета с боеприпасами были захвачены силами штаба Кудс в пограничном районе Сараван.

База сухопутных сил КСИР также отметила, что террористические группировки намеревались использовать это оружие для дестабилизации региона, но благодаря бдительности вооруженных сил базы КСИР в Кудсе террористам не удалось воплотить в жизнь свои планы.