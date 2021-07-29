Тегеран, , 07:58 — REGNUM 28 июля президент Сирии Башар Асад назвал Иран главным партнером и высоко оценил существующее сотрудничество между двумя странами в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал эти замечания на встрече с находящимся с визитом спикером парламента Ирана Мохаммедом Бакером Калибафом и сопровождающей его делегацией в Дамаске. Он также высоко оценил прочные двусторонние связи и конструктивное сотрудничество на различных уровнях.

Тем временем обе стороны подчеркнули важную роль парламентов Сирии и Ирана в открытии новых горизонтов для двустороннего сотрудничества, особенно в экономической области, при этом не только в государственном, но и в частном секторах.

Асад сообщил, что взаимное сотрудничество направлено на оказание помощи двум дружественным странам в преодолении экономической войны, а также на политику борьбы с санкциями, введенными против Ирана и Сирии.

Президент Сирии далее подчеркнул, что Иран является главным партнером страны, поскольку Тегеран поддерживал сирийский народ в его кампании по борьбе с терроризмом и всесторонне поддерживал Сирию в трудные времена.