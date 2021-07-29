Тегеран, 29 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. 28 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 89 782, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло еще 303 иранца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 303 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 89 782», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 33 817 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3694 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 310 163 пациента из общего числа 3 792 014 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

5205 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 8 848 936 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.