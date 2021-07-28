Красноярск, 29 июля, 2021, 02:22 — ИА Регнум. В четверг, 29 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск

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В 06:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 29 на 30 июля ожидается до +10…+12 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 30 июля, в Красноярске до +21…+23 °C днём и +11…+13 °C ночью, облачно, без осадков.

В субботу, 31 июля, в Красноярске ожидается до +22…+24 °C днём. Ночью — до +12…+14 °C. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 июля в Эвенкийском муниципальном районе (МР) ожидается сильная жара, температура воздуха +30…+35 °C. В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. В Эвенкийском МР местами грозы, высокая пожарная опасность IV класса.

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