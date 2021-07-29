Тегеран, 29 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. 28 июля глава Организации хаджа и паломничества Али-Реза Рашидян выразил надежду на отправку иранских паломников в Умру после возобновления связей между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рашидян выразил готовность отправить иранских паломников в Ирак и Сирию при соблюдении медицинских протоколов.

Он отметил: «Иран и Саудовская Аравия начали процесс сближения, при этом программа, направленная на достижение примирения и используемая официальными лицами обеих стран, а также проведение переговоров, свидетельствуют об их усилиях по мирному урегулированию разногласий».

По словам Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, хадж — это проявление силы против глобального высокомерия, которое является центральным элементом коррупции, угнетения и грабежа.

«Хадж показывает возможности народов. Если организаторы хаджа подчинятся и будут искать Божьего благоволения, а не США, хадж может решить значительное число проблем мусульманского мира», — заявил Верховный лидер.