Тегеран, , 07:59 — REGNUM 28 июля член правительства провинции Нижняя Австрия и заместитель секретаря Высшего совета Ирана по правам человека подчеркнули важность расширения двустороннего сотрудничества по судебным проблемам и вопросам защиты прав человека, а также обмена информацией и опытом между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мартин Эйхтингер, член правительства провинции Нижняя Австрия, и Барбара Гроссе, первый секретарь посольства Австрии в Тегеране, посетили Высший совет по правам человека Ирана, чтобы встретиться с официальными лицами этой страны.

Представители встретились с Маджидом Тафреши, заместителем секретаря Высшего совета Ирана по правам человека, и обсудили двусторонние связи между Исламской Республикой и Австрией.

Эйхтингер указал на 700-летние отношения между двумя странами, подчеркнув, что Тегеран и Вена установили официальные политические связи 150 лет назад и имеют постоянные культурные связи на протяжении более 60 лет.

Он также выразил надежду, что политические и экономические связи, судебно-правовое сотрудничество, обмен специализированными делегациями и культурное сотрудничество продолжатся при следующей иранской администрации, имея в виду вступающего в должность президента Эбрахима Раиси и приближенных лиц.

Тафреши, в свою очередь, поблагодарил Австрию за ее твердую решимость расширять двусторонние связи с Ираном и указал на хорошие отношения между двумя странами в течение четырех десятилетий после Исламской революции 1979 года.