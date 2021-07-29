Тегеран, 29 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 28 июля глава нефтяного терминала Джаск на юге Ирана Реза Дехкорди заявил, что терминал снижает затраты на транспортировку нефти на 300 000 долларов за один нефтяной танкер за счет прокачки нефти по трубопроводу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Расстояние между Джаском и Харгом, которое сейчас покрывается трубопроводами, составляет около 510 морских миль, и, по словам Дехкорди, поездка туда и обратно на танкере с 2 миллионами баррелей нефти занимает 5 дней.

Он отметил, что прокачка экспортируемой нефти через терминал Джаск сэкономит 300 000 долларов на каждом танкере с нефтью в 2 миллиона баррелей в экспортных расходах (включая топливо, аренду танкера, страхование, портовые расходы и т.д.), что даст Ирану конкурентное преимущество.

Экономия затрат была бы еще больше, если бы нефтяной танкер был арендован для одной партии нефти, потому что, по словам Дехкорди, аренда нескольких партий обходится дороже.

Он также сообщил, что терминал Джаск может играть еще более широкую роль в нефтяной промышленности Ирана, поскольку его можно использовать для бункеровки и логистики, а также для ремонта и обслуживания судов.