Тегеран, 29 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 28 июля посол Ирана в Зимбабве Аббас Навазани и спикер палаты собрания Зимбабве Джейкоб Муденда решительно осудили незаконные санкции США против обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны рассмотрели двусторонние, региональные и международные вопросы на встрече в Хараре.

Представители обсудили различные возможности двух стран в политической, экономической и технологической областях, а также отметили важность парламентской дипломатии и роль парламентских групп дружбы в укреплении двусторонних отношений.

Они подчеркнули важность развития сотрудничества в международных организациях, борьбы с односторонним подходом США и усилий по нейтрализации экономического терроризма.

Муденда назвал США нарушителем прав человека и страной, которая подрывает права чернокожих людей, повергнув критике незаконные действия американских властей по отношению к Исламской Республике и Зимбабве.